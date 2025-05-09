Украина U-16 – Венгрия U-16. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Турнира развития УЕФА

Сегодня, 9 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) проведет свой третий матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии. Украинская команда сыграет с ровесниками из Венгрии.

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Начало встречи - в 10:00. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.

Напомним, ранее сине-желтые уступили Греции (1:3) и Финляндии (0:1).

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

09.05.2025

Украина U-16 10:00 Венгрия U-16

Трансляция матча — YouTube-канал УАФ