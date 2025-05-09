Украина U-16 – Венгрия U-16. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Турнира развития УЕФА
Украина U-16 – Венгрия U-16. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.05.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ
Сегодня, 9 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) проведет свой третий матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии. Украинская команда сыграет с ровесниками из Венгрии.
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Начало встречи - в 10:00. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.
Напомним, ранее сине-желтые уступили Греции (1:3) и Финляндии (0:1).
Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16
09.05.2025
Украина U-16 10:00 Венгрия U-16
Трансляция матча — YouTube-канал УАФ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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