Сборная Украины U-16 завершила Турнир развития УЕФА победой над Венгрией

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) провела свой заключительный, третий матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии. Украинская команда встречалась с ровесниками из Венгрии.

Все голы были забиты в первом тайме: сначала на 10-й минуте Денис Бида вывел сине-желтых вперед, затем венгры быстро сравняли счет. Наши ребята быстро отреагировали на пропущенный мяч и забили в ответ - отличился Евгений Горбатов.

Этот результат остался неизменным до финального свистка. В итоге юношеская сборная Украины U-16 одержала победу со счетом 2:1, завершив турнир на итоговом третьем месте.

Напомним, ранее сине-желтые уступили Греции (1:3) и Финляндии (0:1). Также добавим, что этот турнир был проведен в рамках подготовки к квалификации Евро-2026 (U-17).

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

09.05.2025

Украина (U-16) - Венгрия (U-16) - 2:1 (2:1)

Голы: Бида (10), Горбатов (16) - Богдан (15).

Украина (U-16): Столяренко (Степанов, 46), Панчишин (Яблонский, 64), Смотрицкий (Шаповалов, 64), Квиквиния (Кожушко, 46), Онищук (Дячок, 46), Бида (Сердюк, 64), Волошко (Добровольский, 46), Рудзей (Харкевич, 64), Левицкий, Горбатов (Задорожний, 81), Иванов (Швец, 64).

Венгрия (U-16): Остойчи, Аксай (Винче, 46), Папп (Береш, 66), Сакал (Ференц, 46), Милкович, Ж. Варга (М. Кисс, 66), Богдан (Скотнер, 76), Н. Кисс (Фор, 46), Виснер (Сомфалви, 46), Ньяри, Тимар (Д. Варга, 76).

Предупреждены: Шаповалов (86), Харкевич (89), Швец (90+3) - Богдан (43).