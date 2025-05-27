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Сборная Украины U-20 в июне проведет сбор в Испании, в рамках которого сыграет два спарринга

Юношеские сборные Украины
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Команда готовится к ЧМ-2025, который состоится в сентябре в Чили

Сборная Украины U-20 в июне проведет сбор в Испании, в рамках которого сыграет два спарринга

uaf.ua

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В рамках подготовки к юношескому ЧМ-2025, который состоится с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили, сборная Украины (U-20) в Испании проведет два товарищеских поединка.

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Как сообщает УАФ, 6 июня команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборной Марокко (U-20), а 10 числа встретится со сборной США (U-19).

Напомним, что путевку на чемпионат мира среди команд U-20 юношеская сборная Украины U-19 завоевала, пробившись в полуфинал Евро-2024 в Северной Ирландии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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