Сборная Украины U-20 в июне проведет сбор в Испании, в рамках которого сыграет два спарринга

В рамках подготовки к юношескому ЧМ-2025, который состоится с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили, сборная Украины (U-20) в Испании проведет два товарищеских поединка.

Как сообщает УАФ, 6 июня команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборной Марокко (U-20), а 10 числа встретится со сборной США (U-19).

Напомним, что путевку на чемпионат мира среди команд U-20 юношеская сборная Украины U-19 завоевала, пробившись в полуфинал Евро-2024 в Северной Ирландии.