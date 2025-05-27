Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского
История продолжается
Фото: bayer04.de
В июне 2025 года в рамках подготовки к ЧМ-2025 сборная Украины U-20
Заявки на этот сбор от УАФ еще нет, но как утверждает комментатор и журналист Виктор Вацко, украинский нападающий "Байера" Артем Степанов уже отказался приезжать в сборную.
Как заявил инсайдер, футболист получил вызов от УАФ, но уже во второй раз ответил отказом.
Напомним, что ранее вспыхнул скандал из-за того, что Степанов отказался приезжать в сборную U-20 из-за буллинга или даже рукоприкладства со стороны тренеров сборной Владимира Езерского и Дмитрия Михайленко.
Также стоит отметить, что Степанов следующий сезон проведет в аренде в "Нюрнберге", который выступает в Бундеслиге 2.
Популярное сейчас
- Бартулович - о Супряге: В следующем сезоне мы его не увидим
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Сборная Украины U-20 в июне проведет сбор в Испании, в рамках которого сыграет два спарринга
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены