Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского

В июне 2025 года в рамках подготовки к ЧМ-2025 сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча в Испании.

Заявки на этот сбор от УАФ еще нет, но как утверждает комментатор и журналист Виктор Вацко, украинский нападающий "Байера" Артем Степанов уже отказался приезжать в сборную.

Как заявил инсайдер, футболист получил вызов от УАФ, но уже во второй раз ответил отказом.

Напомним, что ранее вспыхнул скандал из-за того, что Степанов отказался приезжать в сборную U-20 из-за буллинга или даже рукоприкладства со стороны тренеров сборной Владимира Езерского и Дмитрия Михайленко.

Также стоит отметить, что Степанов следующий сезон проведет в аренде в "Нюрнберге", который выступает в Бундеслиге 2.