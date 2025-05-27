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Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского

Юношеские сборные Украины

История продолжается

Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского

Фото: bayer04.de

Новина українською

В июне 2025 года в рамках подготовки к ЧМ-2025 сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча в Испании.

Заявки на этот сбор от УАФ еще нет, но как утверждает комментатор и журналист Виктор Вацко, украинский нападающий "Байера" Артем Степанов уже отказался приезжать в сборную.

Как заявил инсайдер, футболист получил вызов от УАФ, но уже во второй раз ответил отказом.

Читайте такжеРукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины

Напомним, что ранее вспыхнул скандал из-за того, что Степанов отказался приезжать в сборную U-20 из-за буллинга или даже рукоприкладства со стороны тренеров сборной Владимира Езерского и Дмитрия Михайленко.

Также стоит отметить, что Степанов следующий сезон проведет в аренде в "Нюрнберге", который выступает в Бундеслиге 2.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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