Обнародована заявка сборной Украины U-20 на июнський сбор

Юношеская сборная Украины U-20 (2005 г.р. и младше) объявила свой состав на учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи в испанском городке Сан-Педро-дель-Пинатар. На предстоящий сбор, который пройдет с 1-го по 12 июня, главный тренер команды Украины Дмитрий Михайленко пригласил 24 исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-20

Вратари: Илья Волошин ("Реал", Испания), Денис Марченко ("Оболонь" Киев), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия).

Защитники: Николай Огарков ("Шахтер" Донецк), Александр Жовтенко, Виталий Катрич (оба - "Ингулец" Петрово), Алексей Гусев ("Металлист 1925" Харьков), Владислав Захарченко ("Динамо" Киев), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Николай Киричок ("Карпаты" Львов).

Полузащитники: Роман Саленко, Дмитрий Кремчанин (оба - "Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Иван Чабан, Артур Шах (оба - "Карпаты" Львов), Даниил Ващенко ("Александрия"), Ярослав Караман ("Полесье" Житомир), Рамик Гаджиев ("Металлист 1925" Харьков), Богдан Будко ("Алкмаар", Нидерланды), Максим Лень ("Фортуна", Германия), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия).

Нападающий: Владислав Герыч ("Динамо" Киев), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка).

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Кроме того, еще четверо исполнителей выведены в резерв.

Резерв: защитник Антон Дрозд ("Шахтер" Донецк), полузащитник Андрей Маткевич ("Заря" Луганск), а также нападающие Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев) и Артем Степанов ("Байер", Германия).

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Напомним, что в рамках подготовки к юношескому чемпионату мира-2025, который состоится с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили, сборная Украины U-20 в Испании проведет два товарищеских поединка.

6 июня команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборной Марокко U-20, а 10-го числа встретится со сборной США U-19.