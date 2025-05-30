Сборная Украины U-20 узнала соперников на чемпионате мира-2025

В столице Чили, Сантьяго, состоялась жеребьевка ЧМ-2025 (U-20), в которой приняла участие и юношеская сборная Украины, вышедшая в полуфинал Евро-2024 (U-19) в Северной Ирландии.

Подопечные Дмитрия Михайленко попали в группу В, где сыграют с Кореей, Парагваем и Панамой.

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ЧМ-2025 (U-20) пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. В форуме примут участие 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее — по привычной схеме.

Состав групп ЧМ-2025 (U-20)

Группа А: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

Группа B: Корея, Украина , Парагвай, Панама.

, Парагвай, Панама. Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

Группа E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

Напомним, в рамках подготовки к юношескому чемпионату мира-2025 сборная Украины U-20 в Испании проведет два товарищеских матча. 6 июня команда Дмитрия Михайленко сыграет против сборной Марокко U-20, а 10-го числа встретится со сборной США U-19.