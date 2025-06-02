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Защитник немецкого клуба: Играть в сборной Украины - это мечта

Юношеские сборные Украины

Есть амбиции

Защитник немецкого клуба: Играть в сборной Украины - это мечта

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Защитник немецкого "Кайзерслаутерна" Максим Бочан сказал, что пока не получал вызов в расположение молодежных сборных Украины, но с нетерпением его ждет.

- Ранее был скандал с Кревсуном и сборной Украины U-19. Теперь Степанов оказался в эпицентре войны блогеров в Украине. Следите за этими историями?

- Бесспорно, слежу за всем и интересуюсь новостями украинского футбола. Особенно за сборной Украины U-19 - то есть своим возрастом. Для меня, как каждого парня, играть в сборной Украины - это мечта. Поэтому интересуюсь новостями, смотрю матчи, надеюсь и верю, что получу такой шанс. Как уже говорил, это мечта для каждого.

- Есть ли контакт с Украинской ассоциацией футбола? Возможно, с вами кто-то общался из УАФ?

- Только вот подписал контракт с агентством, но так, чтобы иметь какой-то контакт с УАФ, то нет. Ходили какие-то слухи, мне писали агенты, которые были до этого, о юношеской сборной и что там знают обо мне. Я бросал свое видео, но так, чтобы что-то конкретно, такого не было. однако на все свое время и у каждого свой путь.

- То есть Дмитрий Михайленко с вами не контактировал?

- Нет, такого не было, - ответил Максим.

Бочан перешел в "Кайзерслаутерн" в 2022 году из донецкого "Шахтера". В сезоне 2024/25 19-летний защитник провел 33 матча на клубном уровне (U-19 и вторая команда), и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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