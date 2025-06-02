Ни слова про Степанова. Тренер Украины U-20 рассказал о подготовке к ЧМ-2025 и соперниках
Осенью сборная Украины отправится на чемпионат мира, который пройдет в Чили
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко оценил соперников по финальной группе ЧМ-2025, который в сентябре-октябре пройдет в Чили, где наша команда сыграет с Панамой, Парагваем и Южной Кореей.
Интересно, что пресс-служба УАФ не стала задавать тренеру вопрос по поводу форварда «Байера» Артема Степанова, который снова отказался приезжать в сборную. Ну или сам тренер не захотел общаться на эту тему.
– Дмитрий, состав, который вы выбрали на этот сбор, не сильно изменился по сравнению с тем, что был в марте. О чем это говорит?
– В своем большинстве состав тот же, но все равно есть игроки, которые травмировались и вынуждены были остаться дома, поэтому мы, к сожалению, сделали экстренные замены.
– Какая цель команды на сборе в Испании?
– Мы будем продолжать выстраивать игру, которую хотим видеть в сборной, работать над принципами. Конечно, хотим посмотреть разные варианты взаимодействия. У нас вырисовывается достаточно серьезная конкуренция в полузащите.
– На этом сборе вы сыграете со сборными Марокко и США. Это хорошие оппоненты?
– Бесспорно. Сборные США и Марокко – качественные команды, поэтому я уверен, что товарищеские поединки с этими соперниками дадут нам много полезной информации.
– Как вам жеребьевка чемпионата мира? Кто лидер нашей группы?
– На бумаге фаворитом смотрится сборная Кореи, игроки этой страны стабильно демонстрируют качественный уровень.
– Знаете ли вы что-нибудь о Парагвае и Панаме?
– Да, я следил за Кубком Южной Америки, видел одну игру Парагвая и хайлайты из других матчей. О сборной Панамы на жеребьевке я успел пообщаться с коллегами из США. Несмотря на это, нужно уже сейчас начинать изучать каждого противника, готовиться, потому что все наши оппоненты довольно опасны.
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