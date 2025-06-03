Разгром в Аликанте. Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0. Видео голов
Без проблем для коллектива Мельгосы
Андрій Ющак
Молодежная сборная Украины U-21 одержала разгромную победу над "Мурсией" U-21 в рамках спарринга.
Забивали за "сине-желтых" Богдан Вьюнник, Назар Волошин, Владислав Ванат и Владислав Велетень.
6 июня Украина U-21 сыграет в рамках тренировочного сбора перед Евро-2025 с испанскими ровесниками.
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Контрольный матч
Испания. Аликанте.
Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0
Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень
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