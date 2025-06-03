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Разгром в Аликанте. Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0. Видео голов

Юношеские сборные Украины

Без проблем для коллектива Мельгосы

Разгром в Аликанте. Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0. Видео голов

Андрій Ющак

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 одержала разгромную победу над "Мурсией" U-21 в рамках спарринга.

Забивали за "сине-желтых" Богдан Вьюнник, Назар Волошин, Владислав Ванат и Владислав Велетень.

6 июня Украина U-21 сыграет в рамках тренировочного сбора перед Евро-2025 с испанскими ровесниками.

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Контрольный матч

Испания. Аликанте.

Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0

Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень

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