Отец Степанова: В штабе сборной U-20 находится лицо, создающее препятствия моему сыну
Роман Степанов объяснил, почему его сын не приезжает в юношескую сборную
фото из свободных источников
Отец украинского футболиста "Байера" Артема Степанова Роман Степанов рассказал о ситуации в сборной Украины U-20 и критике журналиста и комментатора Виктора Вацко.
"Первое, что я хотел бы сказать. Все сплетни о его натурализации были неправдой. На сегодняшний день никто из Немецкого футбольного союза к нам не обращался. Это все вымышленные истории от эксперта по рыбалке.
Этот же эксперт позволил себе обзывать моего несовершеннолетнего сына перед своей аудиторией. Это совершенно недопустимые высказывания человека, который видит ситуацию только с одной выгодной для себя стороны. Он говорит, что мотивирует играть таким образом за сборную. Оскорблениями мотивирует?!
Дело в другом. В тренерском штабе сборной U-20 находится лицо, в прошлом совершавшее действия, направленные на создание препятствий Артему в сборной (конфликт произошел, когда Артему только исполнилось 16 лет). И, к сожалению, до сих пор продолжает это делать разными способами. На мой взгляд, это неигровые причины. В связи с этим его приезд в команду невозможен.
Тренировать юношеские сборные должны тренеры, педагоги ищущие подход к каждому юному игроку. Они работают с детьми. И должны их учить играть лучше, мотивировать, а не наоборот", – сказал Роман Степанов для Tribuna.com.
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