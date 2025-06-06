По примеру молодежки. Сборная Украины U-20 обыграла Мурсию U-21 в спарринге
Товарищеский поединок проходил за закрытыми дверями
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 6 июня, в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании юношеская сборная Украины U-20 (игроки 2005 года рождения и младше) провела товарищеский матч. Соперником "сине-желтых" был местный клуб "Мурсия" U-21.
Поединок проходил за закрытыми дверями и завершился победой подопечных Дмитрия Михайленко со счетом 2:0. В составе украинской команды голами отличились Рамик Гаджиев и Ярослав Караман (с пенальти).
К слову, ранее молодежная сборная Украины U-21 обыграла "Мурсию" U-21 (4:0) в спарринге.
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Напомним, в рамках подготовки к юношескому чемпионату мира-2025 сборная Украины U-20 в Испании проведет еще один контрольный матч. Украинская команда 10 июня встретится со сборной США U-19.
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