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Сине-желтые не удержали победу. США U-19 – Украина U-20 1:1. Видео голов и обзор матча

Юношеские сборные Украины

По голу в каждом из таймов

Сине-желтые не удержали победу. США U-19 – Украина U-20 1:1. Видео голов и обзор матча

УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U-20 расписала ничью в контрольном поединке с командой США U-19 на учебно-тренировочном сборе в Испании.

На 41-м минуте Рамик Гаджиев вывел "сине-желтых" вперед, а на 70-й минуте Давид Васкес сравнял счет.

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Товарищеский матч

Испания. 10 июня

США U-19 – Украина U-20 1:1

Голы: Васкес, 70 – Гаджиев, 41

Украина U-20 (основа): Попович, Гусев, Мельниченко, Огарков, Катрич, Гаджиев, Чабан, Ващенко, Кревсун, Шах, Саленко.

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