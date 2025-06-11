Сине-желтые не удержали победу. США U-19 – Украина U-20 1:1. Видео голов и обзор матча
По голу в каждом из таймов
УАФ
Сборная Украины U-20 расписала ничью в контрольном поединке с командой США U-19 на учебно-тренировочном сборе в Испании.
На 41-м минуте Рамик Гаджиев вывел "сине-желтых" вперед, а на 70-й минуте Давид Васкес сравнял счет.
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Товарищеский матч
Испания. 10 июня
США U-19 – Украина U-20 1:1
Голы: Васкес, 70 – Гаджиев, 41
Украина U-20 (основа): Попович, Гусев, Мельниченко, Огарков, Катрич, Гаджиев, Чабан, Ващенко, Кревсун, Шах, Саленко.
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