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Вацко: Они все поговорили между собой. Степанов готов играть за сборную Украины, в том числе и с тренером Езерским

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Вроде как конфликт улажен

Вацко: Они все поговорили между собой. Степанов готов играть за сборную Украины, в том числе и с тренером Езерским

Фото: bayer04.de

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире программы "Вацко on air" рассказал новые подробности скандала с нападающим "Байера" U-19 Артемом Степановым и сборной Украины U-20.

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Напомним, что недавно футболист во второй раз отказался приезжать в сборную U-20 из-за конфликта с тренерским штабом.

"Наконец-то я слышу, что УАФ включилась. Наконец-то я слышу, что они поговорили, разобрались со всеми сторонами – не знаю, правильно ли называть это конфликтом.

Короче говоря, они все поговорили между собой и поладили: руководство УАФ, отец футболиста Роман Степанов, Езерский. Знаю, что был разговор по Zoom. Деталей разговора не знаю – пусть публикуют, но они не выходят в публичное пространство.

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Но я имею просто информацию из УАФ, меня заверили так, что проблема решена УАФ рассчитывает на Артема Степанова как игрока сборной Украины, никаких недоговорок, конфликтов и так далее нет, Артем Степанов готов выступать за сборную Украины – в том числе ту, в тренерском штабе которой есть Владимир Езерский.

А тем, кто рассказывает, что я отстаиваю какие-то свои интересы, что-то там придумывает – так можете меня поздравить: я отстоял свои интересы. Но интерес этот заключался только в одном: хороший перспективный футболист с украинским паспортом будет играть за сборную Украины.

И просто невероятно удивительным образом этот интерес совпадает с интересами сборной Украины, с интересами УАФ, интересами самого футболиста, судя по всей публичной и непубличной информации, которая у меня есть", – сказал Вацко.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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