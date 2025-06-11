Вацко: Они все поговорили между собой. Степанов готов играть за сборную Украины, в том числе и с тренером Езерским

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире программы "Вацко on air" рассказал новые подробности скандала с нападающим "Байера" U-19 Артемом Степановым и сборной Украины U-20.

Напомним, что недавно футболист во второй раз отказался приезжать в сборную U-20 из-за конфликта с тренерским штабом.

"Наконец-то я слышу, что УАФ включилась. Наконец-то я слышу, что они поговорили, разобрались со всеми сторонами – не знаю, правильно ли называть это конфликтом. Короче говоря, они все поговорили между собой и поладили: руководство УАФ, отец футболиста Роман Степанов, Езерский. Знаю, что был разговор по Zoom. Деталей разговора не знаю – пусть публикуют, но они не выходят в публичное пространство.

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