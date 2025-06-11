Вацко: Они все поговорили между собой. Степанов готов играть за сборную Украины, в том числе и с тренером Езерским
Вроде как конфликт улажен
Фото: bayer04.de
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире программы "Вацко on air" рассказал новые подробности скандала с нападающим "Байера" U-19 Артемом Степановым и сборной Украины U-20.
Напомним, что недавно футболист во второй раз отказался приезжать в сборную U-20 из-за конфликта с тренерским штабом.
"Наконец-то я слышу, что УАФ включилась. Наконец-то я слышу, что они поговорили, разобрались со всеми сторонами – не знаю, правильно ли называть это конфликтом.
Короче говоря, они все поговорили между собой и поладили: руководство УАФ, отец футболиста Роман Степанов, Езерский. Знаю, что был разговор по Zoom. Деталей разговора не знаю – пусть публикуют, но они не выходят в публичное пространство.
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Но я имею просто информацию из УАФ, меня заверили так, что проблема решена УАФ рассчитывает на Артема Степанова как игрока сборной Украины, никаких недоговорок, конфликтов и так далее нет, Артем Степанов готов выступать за сборную Украины – в том числе ту, в тренерском штабе которой есть Владимир Езерский.
А тем, кто рассказывает, что я отстаиваю какие-то свои интересы, что-то там придумывает – так можете меня поздравить: я отстоял свои интересы. Но интерес этот заключался только в одном: хороший перспективный футболист с украинским паспортом будет играть за сборную Украины.
И просто невероятно удивительным образом этот интерес совпадает с интересами сборной Украины, с интересами УАФ, интересами самого футболиста, судя по всей публичной и непубличной информации, которая у меня есть", – сказал Вацко.
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