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Тренер Динамо U-19 рассказал о проблемах с мотивацией в игроков

U-19
(1 голосов)

Как среди молодежи, так и в УПЛ

Тренер Динамо U-19 рассказал о проблемах с мотивацией в игроков
Новина українською

Старший тренер команды "Динамо" U-19 Игорь Костюк оценил выступления своих футболистов в Юношеской лиге УЕФА, а также подумал о приоритетности соревнований.

Первую половину сезона, считает тренер, Динамо может занести в актив.

"Очевидно прогресс ребят, мы прошли "Шкендия" и сильный ПАОК. Особенно в Греции нам было непросто, - признает коуч. - Перестраиваться и менять тактику пришлось по ходу первого тайма! То, как ребята это все через себя пропустили, какие эмоции были после игры - это очень большой плюс для них в плане развития.

Конечно, любому тренеру хочется, чтобы у тебя в команде было как можно больше талантливых футболистов, но в целом - динамика положительная. Думаю, в весенней части ребята будут стабильными".

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Тренер признает наличие проблем с мотивацией у молодых футболистов при выступлениях параллельно в Юношеской лиге УЕФА и чемпионате Украины.

"По правде говоря, не только у молодых, но, думаю, и в командах УПЛ такие моменты тоже есть, когда на какие-то матчи игроки недостаточно мотивированы, - уверен Костюк. - Задача тренеров - научить их. Важно, чтобы они это слышали. Иногда в чемпионате Украины мы делаем ошибки, когда, выходя на поле, футболисты думают, что легко обыграют любого соперника. Мы об этом с ними часто разговариваем.

Что касается приоритетности, то для нас важен чемпионат. Прежде всего потому, что так мы не зависим от первой команды, ведь если она не попадает в групповой раунд Лиги чемпионов, то и наша команда не может участвовать в Юношеской лиге УЕФА. Но и матчи лиги также важны, поскольку они дают игрокам дополнительные возможности для индивидуального роста. Международные игры, как и поединки за сборные, нет смысла сравнивать с матчами чемпионата. Поэтому мы стараемся пройти как можно дальше в турнире".

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
26.12.2019 в 11:55
Ого, уже даже у 19-летних проблемы с мотивацией?
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