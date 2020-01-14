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Перед игрой 1/16 Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 проведет три спарринга

U-19
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В конце января полетят в Турцию

Перед игрой 1/16 Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 проведет три спарринга
Новина українською

Юношеская команда "Динамо" начинает подготовку к весенней части сезона и домашнего матча против загребского "Динамо" в 1/16 Юношеской лиги УЕФА.

После прохождения медицинского обследования команда приступит к работе на полях НТВ "Динамо" в Вите-Литовской, а с 25 января по 8 февраля проведут учебно-тренировочный сбор в Турции.

Там "бело-синие" будут проживать в гостинице "Maritim Pine Beach Resort", расположенный примерно в 35 километрах от аэропорта Антальи.

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Согласно планам команды U19, во время сбора "Динамо" проведет три контрольных матча - 28 января, 1 февраля и 5 февраля. Имена команд-соперников будут озвучены чуть позже.

Напомним, что поединок 1/16 Юношеской лиги УЕФА против "Динамо" (Загреб) состоится 12 февраля в Киеве на стадионе «Динамо» им. В.В. Лобановского. Начало в 17:00.

Что касается чемпионата U19, то первый весенний матч в рамках 16 тура запланирован на 6 марта. Соперник - "Мариуполь" (U19).

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В статье: Турция Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА тренировочный сбор
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Источник:
ФК Динамо

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