УПЛ проводит первенство для 19-летних с 2012 года. Где сейчас первые победители этого турнира

В 2008 году вместе с созданием Премьер-лиги в Украине появился молодёжный чемпионат для футболистов младше 21 года (здесь могут играть и игроки постарше, но их количество лимитировано). Значительно позже - только перед сезоном-2012/13 - у нас появилась “закрытая” лига для 19-летних, в которой участвовали соответствующие команды клубов УПЛ.

Дебютный чемпионат состоял из двух этапов: на первом клубы разбили на две подгруппы по 8 команд по территориальному принципу, а затем по четыре лучших команды каждой подгруппы объединялись в ещё один мини-турнир и разыгрывали титул. Так же создавали свою “восьмёрку” худшие в каждой подгруппе. По иронии, 16 команда того турнира в новом сезоне на старт не вышла - на дне турнира U-19 финишировал “Кривбасс”, но сошли с дистанции криворожане из-за финансовых сложностей у всего клуба.

Победу в чемпионате тогда праздновало “Динамо”, опередив на три балла “Ильичёвец”. Со значительным отрывом позади оказались “Шахтёр” и “Карпаты”. Также в ТОП-8 попали “Заря”, донецкий “Металлург”, киевский “Арсенал” и “Ворскла”.

Давайте вспомним, кто в том сезоне играл за чемпионов U-19 и где сейчас победители дебютного юношеского чемпионата УПЛ.

Мы разделили игроков на семь групп: от футболистов, которые до сих пор остаются в структуре “бело-синих” до легионеров или нынешних аматоров. Забегая наперёд можно сказать, что два футболиста, подготовленных для основы, - это достаточно хороший показатель. Если после 2013 такая тенденция продолжалась ежесезонно (каждый год по два игрока U-19 дорастали до первой команды), то сейчас в обойме Алексея Михайличенко находилось порядка 14 клубных воспитанников.

До сих пор в структуре “Динамо”: Георгий Бущан и Никита Бурда.

Оба за прошедшие семь лет не покидали структуру клуба. Бущан все эти годы был вторым, третьим, четвёртым и т.д. голкипером киевлян и только в последние шесть месяцев стал выходить на первые роли в команде. Но пока не факт, что он останется “номером один” в официальных играх: неясно, сможет ли он отправить в запас другого клубного воспитанника, Дениса Бойко.

Что касается Бурды, то существовала большая вероятность сейчас назвать его железным игроком основы киевлян. Однако травма выбила его из строя на долгий срок и пока тяжело сказать, каким окажется его возвращение.

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За границей: Роман Яремчук (“Гент” - Д1), Игорь Харатин (“Ференцварош” - Д1), Евгений Чумак (“Металлург” Бекабад - Д1), Сергей Мякушко (“Алькоркон” - Д2), Вадим Шевчук (ЛФК “Кубань” - Д4), Игорь Нагорный ("Карина" Губин, Польша - Д4), Роман Лазарович (в низших лигах Германии).

Как минимум четыре имени из этой семёрки долгое время на слуху, поэтому особой необходимости подробно расписывать их судьбу нет смысла. Один из лучших бомбардиров того турнира 19-летних Яремчук оказался не нужен “Динамо”, но не сдался и сейчас пробивается через бельгийскую лигу в ведущие чемпионаты Европы.

Отчасти похожая история у Харатина: не прижившись в Киеве Игорь сделал шаг назад в “Зарю”, игра за которую стала для него трамплином для переезда в Венгрию. В “Ференцвароше” он в числе лидеров и не исключено, что в будущем сделает ещё один шаг вперёд.

Мякушко также не смог закрепиться в “Динамо”, но в клубах попроще хавбек оказался “своим”, поиграв в “Говерле”, “Ворскле” и “Карпатах”. Видимо, игра за аутсайдеров УПЛ полузащитнику надоела, и он прошлым летом перебрался в Испанию, где сейчас защищает цвета клуба Ла Лиги 2 “Алькоркона”.

Чумаку было 19, когда он впервые вышел на поле всоставе первой команды “Динамо”, дебютировав в том числе в Лиге Европы. Авансы по такому случаю эксперты выдавали классические. Но безболезненно перейти из юношеского футбола во взрослый талант не сумел: в “Зирке”, “Карпатах” и “Десне” он был только на подхвате, а сейчас покоряет узбекские просторы.

Шевчук, Лазарович и Нагорный оказались менее раскрученными персонами, хотя двое первых - это игроки основы в том сезоне. Сейчас вся тройка за границей, выступая в лигах, за которыми даже при хорошем желании следить очень тяжело. Особенно впечатляет путь Шевчука, который не поленился перебраться на Кубань в клуб уровня чемпионата области.

Играют в УПЛ: Орест Кузык (“Десна”), Павел Лукьянчук (“Олимпик”), Антон Братков (“Львов”), Павел Полегенько (“Мариуполь”), Алексей Ковтун (этой зимой покинул “Карпаты”), Александр Ткаченко (“Ворскла”), Иван Трубочкин (этой зимой покинул “Олимпик”).

Кузык очень неплохо влился во взрослый футбол через "Говерлу" и "Сталь", однако затем что-то пошло не так. Игрок не закрепился в "Днепре-1", а сейчас и в "Десне" твёрдым основным его не назовёшь.

Лукьянчук феерил в “Олимпике” (говорили даже о потенциальном вызове в национальную сборную), но дальнейшую карьеру немного смазал. После короткого вояжа в "Верес" и венгерскую "Кишварду" игрок вновь в донецком коллективе, где попытается вернуться на былой уровень.

Ткаченко практически всю профессиональную жизнь проводит в “Ворскле”. Полтаву он покидал только раз, отправившись в аренду в "Горняк-Спорт", где основным не был. Первым номером "Ворсклы" он стал только в 2019, однако концовку года смазал из-за травмы, приняв участие за ноябрь и декабрь только в одной матче.

Трубочкин долгое время капитанил в “Динамо-2”. Затем по году он отыграл за киевский "Арсенал" (в Первой лиге) и "Черноморце" (который в прошлом сезоне активно шёл ко дну). Но после вылета "моряков" закрепиться в УПЛ не смог и этой зимой покинул “Олимпик”. По слухам, продолжит карьеру в Грузии.

Братков также долгое время защищал цвета "Динамо-2", однако расставание с родным клубом оказалось менее болезненным, чем для Трубочкина. Практически в каждом клубе, за который Антон выступал, он остаётся в числе важных игроков. Возможно, центральный защитник полгода пересидел в “Десне”, однако сейчас он ключевой элемент в защитных построениях “Львова”.

Ковтун сейчас находится без работы, но с “Карпатами” он расстался не по причине плохой игры, а из-за проблем в львовском клубе. До этого он выдал неплохой для себя отрезок в карьере в "Полтаве", однако лишь на уровне Первой лиги.

Наконец, Полегенько, который уже долгое время защищает цвета “Мариуполя”. Первое знакомство с УПЛ для латераля оказалось неудачным: в “Говерле”, которая была на грани вымирания, он не прижился. Однако ему удалось раскрыться в “Зирке”, оттуда перебраться в приазовский клуб, где он сейчас в качестве игрока ротации у Бабича.

ПФЛ: Александр Цыбульник и Тимур Пограничный (этой зимой покинули "Черкащину"), Алексей Савченко (“Оболонь-Бровар”), Вадим Солдатенко (“Авангард” Кр), Болденков (“Волынь”), Александр Головко-мл. (этой зимой покинул “Горняк-Спорт”), Олег Маик (“Минай”). Даниил Кныш ("Калуш"), Андрей Ефремов и Алексей Милютин ("Чайка"), Игорь Яровой (“Горняк”)

На дне профессиональной пирамиды Ефремов и Милютин, которые осели в “Чайке” - одном из аутсайдеров Второй украинской лиги. Первый из них чуть-чуть поиграл в нашей Первой лиге, а второй только недавно вернулся в Украину. До этого защитник почти пять лет выступал в высшем, первом или втором дивизионах словацкого чемпионата.

Пускай только во Второй лиге Яровой и Кныш, однако оба лидеры своих клубов - "Горняка" и "Калуши" - и в перспективе способны перебраться в более статусные команды ПФЛ. На счету второго из них уже есть опыт игр в УПЛ за "Сталь".

Не впечатляет пока что карьера Головко-младшего и Солдатенко. Защитник оказался не нужен “Десне”, а этой зимой покинул “Горняк-Спорт”, не убедив в своей необходимости тренерский штаб. Вратарь также продолжает находиться в поисках себя: сейчас он второй номер в краматорском "Авангарде", а чуть ранее чаще считался запасным в ахтырском "Нефтянике".

Цыбульник и Пограничный осенью защищали цвета аутсайдера Первой лиги, “Черкащины”. Первый из них был безоговорочно основным игроком, на счету второго втрое меньше игровых минут. Но весной обоих мы увидим в других клубах.

Также ранее в Черкассах выступал Савченко - у него был короткий период игр в УПЛ за “Говерлу” и “Черноморец”, но в основном он продолжает зарабатывать играми в Первой или Второй украинских лигах.

Маику только 25, но его карьера оказалась очень богатой на события. Он три года провёл в "Динамо-2", затем вместе с Савченко и Цыбульником 12 месяцев отыграл в Черкассах, а ещё один сезон выступал в Польше в клубах четвёртого по статусу дивизиона. После возвращения в Украину он чуть поиграл за второлиговый "Верес" и сейчас в "Минае".



Крайние справа Алексей Савченко, Александр Цыбульник и Олег Маик в футболках "Черкасского Днепра"

Наконец, Болденков после дубля "Динамо" транзитом через молдавский “Петрокуб” оказался в “Волыни”, где сейчас на хорошем счету. Осенью он провёл 14 матчей за “крестоносцев”, но в перспективе может стать одним из лидеров обороны лучан.

Аматоры: Вячеслав Панфилов. Игорь Нечай, Максим Тищенко, Кирилл Процишин, Максим Нестеренко, Андрей Вацеба, Сергей Мищенко, Андрей Никитюк.

Совсем не в ту сторону пошли карьеры Мироненко и Процышина. Первый из них сразу после расставания с "Динамо" отправился в "легитимный" чемпионат Крыма, Второй какое-то время выступал в середняках Второй лиги ("Барса" Сумы" и новокаховская "Энергия"), а затем пошёл играть на первенство дна за донецкий "Гвардеец", променяв его спустя полгода на бахчисарайский "Кызылташ".

Панфилов, Нестеренко, Никитюк и Вацеба пытались закрепиться на профессиональном уровне, но больших успехов не добились, поэтому скрылись из виду в лесах любительских соревнований.

Нечай в последний раз засветился в чемпионате Киевской области 2019, завоевав с командой “Джуниорс” Шпитьки серебро. Выступал только за любителей. Тищенко также среди профессионалов себя не попробовал, поигрывая на областные чемпионаты Киевщины и Житомирщины. Ну, а след Мищенко затерялся где-то в Словакии.

Легионеры: молдованин Карп ("Уфа"), беларус Раджабов (“Нафтан”), "азербайджанец" Вайло.

Карпу так и не смогли найти применения в киевском клубе, отпустив на все четыре стороны, сейчас он на достаточно неплохом счету в “Уфе”. Раджабов после “динамовской” школы вернулся на родину и сейчас выступает за середняка второго по статусу белорусского чемпионата.

Не совсем понятна ситуация с Вайло. Голкипер покидал "Динамо" с украинским паспортом на руках, однако за время карьеры в Азербайджане, похоже, получил местное гражданство и на многих сайтах значится как азербайджанец. Три сезона страж ворот был запасным в “Нефтчи”, после чего стал свободным агентом, а в октябре 2019 подписал контракт с нашим "Калушем".

Старший тренер: Валентин Белькевич.

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Легенда киевского клуба после завершения игровой карьеры включился в тренерскую работу в структуре “бело-синих”. Однако продолжительной она не вышла: в 2014 году он ушёл из жизни от тромбоэмболии.

В материале использованы фото ФК "Динамо", ФК "Горняк, " ФК "Черкасский Днепр" и 1927.kiev.ua