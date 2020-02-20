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Над молодым талантом Динамо смеются из-за его прически

U-19
(2 голосов)

А он обещает дреды

Над молодым талантом Динамо смеются из-за его прически
Новина українською

Артем Шулянский, полузащитник киевского "Динамо U-19", дал интервью в последнем номере клубного журнала.

Футболист признается, что ему нравятся длинные волосы.

Когда только перешел из академии в U-19 успел поиграть с Николаем Шапаренко. Вдохновился его примером (улыбается).

Когда захочется чего-то нового, сделаю дреды. С Родригесом уже говорил о них (улыбается).

Бывает, что смеются надо мной из-за прически и называют "девочкой". Но я не обращаю на это внимания. Главное - что мне нравится.

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А в игре беру пример с Виктора Цыганкова. В мировом футболе - с Эдена Азара.

Виктор забивает почти в каждой игре. Я тоже хочу таких показателей! За счет чего буду этого добиваться? За счет своего желания. Все зависит от меня, буду работать над собой, чтобы тренеры первой команды заметили", - пообещал Шулянский.

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В статье: Динамо (Киев) Артём Шулянский
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
20.02.2020 в 09:28
Нравится это хорошо, но с такой прической у футболиста проблемы....Во-первых, удар головой хуже, во-вторых, поправлять ее приходится больше, чем держать мяч в игре...)
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