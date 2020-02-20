Над молодым талантом Динамо смеются из-за его прически

Артем Шулянский, полузащитник киевского "Динамо U-19", дал интервью в последнем номере клубного журнала.

Футболист признается, что ему нравятся длинные волосы.

Когда только перешел из академии в U-19 успел поиграть с Николаем Шапаренко. Вдохновился его примером (улыбается).

Когда захочется чего-то нового, сделаю дреды. С Родригесом уже говорил о них (улыбается).

Бывает, что смеются надо мной из-за прически и называют "девочкой". Но я не обращаю на это внимания. Главное - что мне нравится.