Над молодым талантом Динамо смеются из-за его прически
А он обещает дреды
Артем Шулянский, полузащитник киевского "Динамо U-19", дал интервью в последнем номере клубного журнала.
Футболист признается, что ему нравятся длинные волосы.
Когда только перешел из академии в U-19 успел поиграть с Николаем Шапаренко. Вдохновился его примером (улыбается).
Когда захочется чего-то нового, сделаю дреды. С Родригесом уже говорил о них (улыбается).
Бывает, что смеются надо мной из-за прически и называют "девочкой". Но я не обращаю на это внимания. Главное - что мне нравится.
А в игре беру пример с Виктора Цыганкова. В мировом футболе - с Эдена Азара.
Виктор забивает почти в каждой игре. Я тоже хочу таких показателей! За счет чего буду этого добиваться? За счет своего желания. Все зависит от меня, буду работать над собой, чтобы тренеры первой команды заметили", - пообещал Шулянский.