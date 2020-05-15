Стало известно, когда определится судьба чемпионатов в Первой и Второй лигах

ПФЛ на следующий четверг проведет заседание Первой и Второй лиг. Встреча состоится на стадионе "Оболонь" в Киеве, скорее всего, прямо на трибуне - с соблюдением норм социального дистанцирования.

Приглашение на заседание получат представители клубов обоих лиг. В повестке дня, сообщает Sport Arena, будет вопрос о продолжении чемпионатов.

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В последние дни ПФЛ провела опрос среди клубов, собрала предложения по продолжению сезона в Первой и Второй лигах. В ходе заседания будут рассмотрены все варианты, затем будет принято решение.

Напомним, что с середины марта все футбольные соревнования в Украине приостановлены из-за карантина. С 11 мая состоялся первый этап смягчения ограничений - разрешение на проведение командных тренировок.