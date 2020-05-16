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Динамо или Шахтер пойдет по пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА? Ответ даст УАФ в конце сезона

U-19
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Премьер-лига подаст письмо в УЕФА, но как выбрать команду, если чемпионат не будет завершен?

Динамо или Шахтер пойдет по пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА? Ответ даст УАФ в конце сезона
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что юношеское первенство Украины текущего сезона, приостановленное из-за карантина, уже не будет возобновлено.

Сейчас в турнирной таблице лидирует "Динамо U-19", на втором месте - "Шахтер U-19". Киевляне на 1 очко опережают "Шахтер", но у киевлян на один матч больше сыграно.

УАФ плпнирует подать письмо в УЕФА после окончания сезона Премьер-лиги о командах, которые будут выступать от Украины в Юношеской лиге УЕФА.

Также сообщается, что стартовые позиции команд в этом турнире будут зависеть от итогов "взрослого" чемпионата Украины. Если чемпионом станет "Шахтер", то и "Шахтер U-19" получит путевку в групповой этап Юношеской лиги УЕФА, а "Динамо U-19" будет выступать в "пути чемпионов" турнира. Если же чемпионом Украины в Премьер-лиге станет "Динамо", то представительские роли "Динамо U-19" и "Шахтер U-19" в Юношеской лиги УЕФА поменяются зеркально: столичная команда получит путевку в групповой этап, а "горняки" отправятся по "пути чемпионов".

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В статье: УЕФА Динамо U-19 (Киев) Шахтер U-19 УАФ
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
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