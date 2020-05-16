Динамо или Шахтер пойдет по пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА? Ответ даст УАФ в конце сезона

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что юношеское первенство Украины текущего сезона, приостановленное из-за карантина, уже не будет возобновлено.

Сейчас в турнирной таблице лидирует "Динамо U-19", на втором месте - "Шахтер U-19". Киевляне на 1 очко опережают "Шахтер", но у киевлян на один матч больше сыграно.

УАФ плпнирует подать письмо в УЕФА после окончания сезона Премьер-лиги о командах, которые будут выступать от Украины в Юношеской лиге УЕФА.

Также сообщается, что стартовые позиции команд в этом турнире будут зависеть от итогов "взрослого" чемпионата Украины. Если чемпионом станет "Шахтер", то и "Шахтер U-19" получит путевку в групповой этап Юношеской лиги УЕФА, а "Динамо U-19" будет выступать в "пути чемпионов" турнира. Если же чемпионом Украины в Премьер-лиге станет "Динамо", то представительские роли "Динамо U-19" и "Шахтер U-19" в Юношеской лиги УЕФА поменяются зеркально: столичная команда получит путевку в групповой этап, а "горняки" отправятся по "пути чемпионов".