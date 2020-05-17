Игорь Костюк: Календарь сыграл злую шутку с Шахтером

Старший тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк рассказал, что думает про календарь соревнований и о возможных улучшениях Чемпионата U-19.

- Вы знаете, как составляется календарь и решаются другие организационные моменты. Сейчас, например, календарь сыграл злую шутку с "Шахтером". Они подстраивали себе игры так, чтобы после матчей Юношеской Лиги УЕФА играть в чемпионате с командами слабее – той же "Десной", "Днепром-1", "Колосом". Из-за этого получилось, что на момент остановки чемпионата у них оказалось на одну игру меньше, и они заняли второе место.

- Премьер-лига хоть один раз собирала тренерский совет U19?

- Нет. С тренерами команд U19 Премьер-лига никогда не общалась и не общается. Никаким образом.

- А что бы вы предложили, если бы вас спросили об улучшении турнира в целом?

- Тяжело сказать. Например, когда мы участвовали в еврокубках, мне хотелось, чтобы календарь (даты матчей) учитывал обстоятельства выступлений нашей команды, представляющую страну на международной арене. Далеко не всегда соперники шли нам навстречу. Все хотят обыграть "Динамо", и когда мы хотели "сдвинуть" игру на один день, то получали отказ. Но футболисты должны иметь более длительную паузу после матчей еврокубков. Вот этот момент можно было бы улучшить.

По соревновательному моменту, в принципе, особых претензий нет. Единственный момент, наверное, – это поля. К примеру, последний матч мы играли с "Колосом", который свои домашние матчи проводит в Белой Церкви на "коробке", не соответствующей стандартам футбольного поля. Мы предлагали им сыграть на нашей базе, на натуральном поле. Но они не согласились, понимая, что только там у них будет шанс зацепиться и, возможно, даже выиграть. У нас футболисты должны были ехать в сборные трех возрастов – одни на чемпионат Европы, другие выступать в квалификации.

Мы об этом сказали, что играть на искусственном поле будет дополнительной нагрузкой на ребят, но и эти аргументы не оказались убедительными. "Мы хотим обыграть вас, это наш единственный шанс" – и все. На что я ответил, что шанса выиграть у них нет (матч завершился победой "Динамо" со счетом 3:0 – прим.), просто они навредят нам. Такие моменты должны регулироваться с помощью УПЛ - необходимо идти навстречу командам, которые выступают на международной арене и делегируют игроков в сборные.