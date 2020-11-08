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Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча U-19

U-19
(1 голосов)

Юное Классическое

Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча U-19
Новина українською

Сегодня матчем чемпионата Украины среди 19-летних состоится вторая серия противостояния между "Динамо" и "Шахтёром". Напомним, что вчера в поединке U-21 победу одержали киевляне 2:1, а через несколько часов на поле выйдут футболисты первых команд.

На данный момент "Динамо" возглавляет таблицу U-19 - 19 баллов. "Шахтёр" лишь пятый (12 очок), но в сравнении с киевлянами у него есть игра в запасе.

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Матч юношей состоится на базе "динамовцев" в Вите-Литовской и начнётся в 13:00.

Трансляция ФК "Динамо"

Трансляция ФК "Шахтёр"

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
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Комментарии (1)
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Некр!т (Дзвонимісто)
08.11.2020 в 14:27
U21 3-1
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