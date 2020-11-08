Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча U-19
Юное Классическое
Сегодня матчем чемпионата Украины среди 19-летних состоится вторая серия противостояния между "Динамо" и "Шахтёром". Напомним, что вчера в поединке U-21 победу одержали киевляне 2:1, а через несколько часов на поле выйдут футболисты первых команд.
На данный момент "Динамо" возглавляет таблицу U-19 - 19 баллов. "Шахтёр" лишь пятый (12 очок), но в сравнении с киевлянами у него есть игра в запасе.
Матч юношей состоится на базе "динамовцев" в Вите-Литовской и начнётся в 13:00.
Трансляция ФК "Динамо"
Трансляция ФК "Шахтёр"
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08.11.2020 в 14:27
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