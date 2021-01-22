Молодежка Динамо проведет несколько спаррингов перед общей с основой поездкой в Турцию
Очередь одно- и двухразовые тренировки
Старший тренер "
- Работаем по намеченному графику. Провели совместную тренировку с молодежной командой "Олимпика", в рамках которой сыграли двусторонку, и победили - 3:2. Чемпионат у нас возобновляется 13 февраля, и к тому времени мы хотим просмотреть несколько потенциальных новичков и провести несколько спаррингов в формате совместных тренировок.
Отмечу, что перед тем, как уйти в отпуск, мы раздали ребятам индивидуальную программу работы, и в принципе они добросовестно выполняли ее. Понятно, что есть определенные нюансы, но все их можно исправить.
Присутствует радость за наших ребят, которые пополняют молодежную и первую команду "Динамо" - если они пользуются спросом, значит, и наша работа не остается незамеченной.
Также готовимся по плану 29 января выехать вместе с основной и молодежной командами в Турцию на тренировочные сборы. Пока же тренируемся в манеже - погода сами видите какая.
- В каком режиме работает команда во время подготовительного периода в Киеве?
- Мы чередуем одно- и двукратные тренировочные дни, ребята отдельно посещают тренажерный зал на базе, чтобы работать над разными группами мышц. В целом же, поскольку у нас остается месяц до возобновления чемпионата, общая физическая подготовка была заложена в самостоятельных занятиях. Сейчас уже более специфическая работа, с мячами, и уже начался, можно сказать, второй подготовительный этап - скоростная выносливость, работа над тактикой и тому подобное.
- Соперники на будущие спарринги уже известны?
- 23 января играем с любительской командой "Левый берег", а на 28-е есть предварительная договоренность с соперником, но пока ничего сказать не могу.
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