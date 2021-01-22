Наставник молодежной команды Динамо: Пример Влада Ваната - стимул для наших ребят
Команду усилили футболисты Академии "бело-синих"
Игорь Костюк, наставник "
- С Академии уже привлекаете кого-то из футболистов к подготовке?
- Вероятно, подготовку к возобновлению чемпионата U19 с нами будут проходить полузащитники Пастух и Слюсарь. Это плюс к тем игрокам, которые уже активно задействованы нами, а именно Царенко, Горбач, Бенедюк и Филатов.
- Как вы отнеслись к тому, что Владислав Ванат поехал с первой командой на сбор?
- Влад играл как нас, так и за команду U21. Радует, что он прогрессирует, понимает, что нужно, чтобы попасть в первую команду. То, что мы вкладываем, дает результаты, и футболист привлекает внимание тренерского штаба первой команды.
Это огромный стимул для других ребят, ведь они видят, что все зависит от них, от того, как они будут работать и двигаться дальше по карьерной лестнице.
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