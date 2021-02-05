Координатор академии Динамо: Барселона - роскошный соперник для киевлян в Юношеской лиге

Координатор академии "Динамо" U19 аргентинец Гильермо Самсо рассказал, чего ожидает от матча Юношеской лиги УЕФА против "Барселоны".

Несомненно, у нас будет роскошный соперник. Игра пройдет в начале марта в Киеве. Это очень важный турнир, он имеет и глобальное значение. Последнее участие в турнире принесло нам много изменений в академии с точки зрения инфраструктурных проектов. Логично предположить, что у нас есть различия с молодежной академией "Барселоны" в инфраструктуре, в наборе персонала. Мы стремимся к формированию характера, стараясь уравнять условия. Сейчас команда проводит предсезонку в Турции. Мы уверены, что подготовимся к встрече наилучшим образом.