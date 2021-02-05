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Координатор академии Динамо: Барселона - роскошный соперник для киевлян в Юношеской лиге

U-19
(1 голосов)

Игра пройдет в начале марта

Координатор академии Динамо: Барселона - роскошный соперник для киевлян в Юношеской лиге
Новина українською

Координатор академии "Динамо" U19 аргентинец Гильермо Самсо рассказал, чего ожидает от матча Юношеской лиги УЕФА против "Барселоны".

Несомненно, у нас будет роскошный соперник. Игра пройдет в начале марта в Киеве. Это очень важный турнир, он имеет и глобальное значение. Последнее участие в турнире принесло нам много изменений в академии с точки зрения инфраструктурных проектов. Логично предположить, что у нас есть различия с молодежной академией "Барселоны" в инфраструктуре, в наборе персонала. Мы стремимся к формированию характера, стараясь уравнять условия. Сейчас команда проводит предсезонку в Турции. Мы уверены, что подготовимся к встрече наилучшим образом.

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Напомним, что "Динамо" U19 сыграет в Юношеской Лиге УЕФА с "Барселоной". Матчи 1/32 финала состоятся 2-3 марта

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА Гильермо Самсо
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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dazo21
05.02.2021 в 11:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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