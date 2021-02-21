По нарастающей. Десна U-19 проиграла Динамо U-19 с разницей в десять мячей

В рамках 15-го тура юниорского первенства Украины на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе встречались "Десна" и "Динамо". Черниговская команда в этом матче была номинальными хозяевами, ведь не смогла организовать проведение матча на своем поле, поэтому обратилась за помощью к киевлянам.

"Динамо" разгромило соперника со счетом 0:10. Пента-трик на свой счет записал Кирилл Попов.

Отметим, что юниорская команда "бело-синих" продолжает лидировать в первенстве U-19, имея одноочковое преимущество над вторым "Шахтером". А вот "Десна" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с четырьмя пунктами в активе.

"Десна" - "Динамо" 0:10 (0:6)

Голы: Попов (16 пен., 28, 36, 61, 69), Близниченко (32), Скрипник (35, 65), Дячук (41), Мельниченко (86)