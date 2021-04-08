Стало известно, где сыграют матчи молодежные команды Динамо и Днепра-1

В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины U21, в котором киевское "Динамо" будет принимать "Днепр-1".

Начало встречи – в 13:00.

А на следующий день, в субботу, в Киеве встретятся и команды U19 клубов. Игра также начнется в 13:00. Оба матча состоятся на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

Напомним, поединок основных команд клубов в рамках 21-го тура Премьер-лиги состоится в Днепре.