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Стало известно, где сыграют матчи молодежные команды Динамо и Днепра-1

U-19
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Начало встречи – в 13:00

Стало известно, где сыграют матчи молодежные команды Динамо и Днепра-1

Новина українською

В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины U21, в котором киевское "Динамо" будет принимать "Днепр-1".

Начало встречи – в 13:00.

А на следующий день, в субботу, в Киеве встретятся и команды U19 клубов. Игра также начнется в 13:00. Оба матча состоятся на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

Напомним, поединок основных команд клубов в рамках 21-го тура Премьер-лиги состоится в Днепре.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Динамо U-21 (Киев)
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Источник:
Динамо Киев

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