Стало известно, где сыграют матчи молодежные команды Динамо и Днепра-1
Начало встречи – в 13:00
В пятницу, 9 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины U21, в котором киевское "Динамо" будет принимать "Днепр-1".
Начало встречи – в 13:00.
А на следующий день, в субботу, в Киеве встретятся и команды U19 клубов. Игра также начнется в 13:00. Оба матча состоятся на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.
Напомним, поединок основных команд клубов в рамках 21-го тура Премьер-лиги состоится в Днепре.
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Источник:Динамо Киев
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