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Динамо - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляцию матча U-19

U-19
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"Украинское классическое" с юных лет

Динамо - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляцию матча U-19

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня продолжится трилогия между "Динамо" и "Шахтером". Вчера дубль "горняков" потерпел поражение от молодежной команды "бело-синих" со счетом 0:2. Вечернему матчу первых команд будет предшествовать встреча между "Шахтером" U-19 и "Динамо" U-19, которая начнется в 12:00 в Счастливом.

В первом круге победу одержали юноши "горняков" со счетом 0:1. Тогда единственный гол в матче был забит с пенальти. Сейчас "Динамо" U-19 возглавляет турнирную таблицу первенства, опережая сверстников из "Шахтера" на два очка при игре в запасе.

Трансляция ФК "Шахтер"

Трансляция ФК "Динамо"

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо U-19 (Киев) Шахтер U-19 Шахтёр - Динамо
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