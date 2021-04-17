Динамо - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляцию матча U-19
"Украинское классическое" с юных лет
Шахтар/Автор невідомий
Сегодня продолжится трилогия между "Динамо" и "Шахтером". Вчера дубль "горняков" потерпел поражение от молодежной команды "бело-синих" со счетом 0:2. Вечернему матчу первых команд будет предшествовать встреча между "Шахтером" U-19 и "Динамо" U-19, которая начнется в 12:00 в Счастливом.
В первом круге победу одержали юноши "горняков" со счетом 0:1. Тогда единственный гол в матче был забит с пенальти. Сейчас "Динамо" U-19 возглавляет турнирную таблицу первенства, опережая сверстников из "Шахтера" на два очка при игре в запасе.
Трансляция ФК "Шахтер"
Трансляция ФК "Динамо"
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