Шахтер U-19 одержал победу в юношеском первенстве Украины
Борьба шла до последнего тура
Шахтар/Автор невідомий
В последнем, 26-м туре первенства чемпионата Украины U-19 определялись обладатели золотых и серебряных медалей. Перед решающими матчами у лидеров: донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" было одинаковое количество очков.
"Бело-синие" в гостях разгромили "Колос" со счетом 0:4, а "горняки" победили "Ингулец" со счетом 3:0. У обеих команд в итоге стало по 62 очка, но именно "Шахтер" завершил чемпионат на первой позиции из-за результатов в личных встречах. Дончане дважды победили киевлян по ходу чемпионата с одинаковым счетом - 1:0.
Отметим, что бронзовые медали первенства завоевала "Заря" U-19.
Это первый трофей для "Шахтера" в трех высших возрастных категориях в текущем сезоне. В чемпионате U-21 победу одержало "Динамо", так же как и в УПЛ сильнейшими стали киевляне.
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