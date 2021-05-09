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Шахтер U-19 одержал победу в юношеском первенстве Украины

U-19
(3 голосов)

Борьба шла до последнего тура

Шахтер U-19 одержал победу в юношеском первенстве Украины

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

В последнем, 26-м туре первенства чемпионата Украины U-19 определялись обладатели золотых и серебряных медалей. Перед решающими матчами у лидеров: донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" было одинаковое количество очков.

"Бело-синие" в гостях разгромили "Колос" со счетом 0:4, а "горняки" победили "Ингулец" со счетом 3:0. У обеих команд в итоге стало по 62 очка, но именно "Шахтер" завершил чемпионат на первой позиции из-за результатов в личных встречах. Дончане дважды победили киевлян по ходу чемпионата с одинаковым счетом - 1:0.

Отметим, что бронзовые медали первенства завоевала "Заря" U-19.

Это первый трофей для "Шахтера" в трех высших возрастных категориях в текущем сезоне. В чемпионате U-21 победу одержало "Динамо", так же как и в УПЛ сильнейшими стали киевляне.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Шахтер U-19
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