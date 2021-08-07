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Костюк - о Диалло: Он играет агрессивно и качественно

U-19
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Игрок подходит киевскому клубу

Костюк - о Диалло: Он играет агрессивно и качественно

ФК Динамо

Новина українською

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк дал комментарий о Самбе Диалло, который сделал 2 ассиста во встрече с "Зарей" (4:2). Это был его первый матч за киевлян.

- Сегодняшний матч также запомнится дебютом Самбы Диалло, который оформил две голевые передачи.

– Да, мы не могли рассчитывать на него вначале, но сейчас заявили Самбу за команду. Он провел с нами всю предсезонную подготовку и тренировался в концовке прошлого сезона. Самба приближается к пониманию наших требований, и у него есть подходящие качества.

Вы сегодня сами все увидели – в завершении атак он играет агрессивно и качественно, отдал две голевые передачи и был полезен в обороне.

- Кроме того, запомнился чистый подкат Самбы в нашей штрафной, после которого началась контратака и Горбачу не хватило лишь точности удара.

– Как я уже говорил, Самба уже понимает наши требования – что нужно до конца дорабатывать в обороне – и это выполняет. Если бы он еще быстрее перестраивался, а не делал это в подкате, – было бы вообще шикарно, – сказал Костюк.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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