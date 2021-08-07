Костюк - о Диалло: Он играет агрессивно и качественно

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк дал комментарий о Самбе Диалло, который сделал 2 ассиста во встрече с "Зарей" (4:2). Это был его первый матч за киевлян.

- Сегодняшний матч также запомнится дебютом Самбы Диалло, который оформил две голевые передачи.

– Да, мы не могли рассчитывать на него вначале, но сейчас заявили Самбу за команду. Он провел с нами всю предсезонную подготовку и тренировался в концовке прошлого сезона. Самба приближается к пониманию наших требований, и у него есть подходящие качества.

Вы сегодня сами все увидели – в завершении атак он играет агрессивно и качественно, отдал две голевые передачи и был полезен в обороне.

- Кроме того, запомнился чистый подкат Самбы в нашей штрафной, после которого началась контратака и Горбачу не хватило лишь точности удара.

– Как я уже говорил, Самба уже понимает наши требования – что нужно до конца дорабатывать в обороне – и это выполняет. Если бы он еще быстрее перестраивался, а не делал это в подкате, – было бы вообще шикарно, – сказал Костюк.