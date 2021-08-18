Сенегалец Диалло отметился дебютным голом за молодежку Динамо
Игра завершилась победой киевлян со счетом 2:1
Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая
Сенегальский вингер Самба Диалло забил дебютный гол за молодежную команду "Динамо".
18-летний новичок поразил ворота "Ингульца" на 22-й минуте в матче чемпионата Украина U19. Игра завершилась победой киевлян со счетом 2:1.
Напомним, Диалло перешел в "Динамо" в начале августа, подписав контракт на один год.
"Ингулец" U-19 - "Динамо" U-19 1:2
Голы: Гончаров (48) - Диалло (22), Горбач (33).
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