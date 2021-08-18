  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Сенегалец Диалло отметился дебютным голом за молодежку Динамо
В тренде

Сенегалец Диалло отметился дебютным голом за молодежку Динамо

U-19
(1 голосов)

Игра завершилась победой киевлян со счетом 2:1

Сенегалец Диалло отметился дебютным голом за молодежку Динамо

Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая

Новина українською

Сенегальский вингер Самба Диалло забил дебютный гол за молодежную команду "Динамо".

18-летний новичок поразил ворота "Ингульца" на 22-й минуте в матче чемпионата Украина U19. Игра завершилась победой киевлян со счетом 2:1.

Напомним, Диалло перешел в "Динамо" в начале августа, подписав контракт на один год.

"Ингулец" U-19 - "Динамо" U-19 1:2

Голы: Гончаров (48) - Диалло (22), Горбач (33).

Читайте такжеКостюк - о Диалло: Он играет агрессивно и качественно

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...