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Ливерпуль - Бернли 2:0. Видео голов и обзор матча

U-19
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Бернли, чемпионат Англии, 21 августа 2021

Ливерпуль - Бернли 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Юргена Клоппа на старте сезона снова радует своих болельщиков. Красные получают вторую победу подряд. На этот раз они одолели Бернли. Сначала классный гол головой забил Жота, а во втором тайме эффектную контратаку завершил Мане. Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Бернли.

Английская Премьер-лига. 2-й тур
Ливерпуль - Бернли 2:0
Голы: Жота 18 Мане 69

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В статье: Ливерпуль Садио Мане Бернли
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