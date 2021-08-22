Ливерпуль - Бернли 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Бернли, чемпионат Англии, 21 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Юргена Клоппа на старте сезона снова радует своих болельщиков. Красные получают вторую победу подряд. На этот раз они одолели Бернли. Сначала классный гол головой забил Жота, а во втором тайме эффектную контратаку завершил Мане. Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Бернли.
Английская Премьер-лига. 2-й тур
Ливерпуль - Бернли 2:0
Голы: Жота 18 Мане 69
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