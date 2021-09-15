Шахтер U-19 в Тирасполе разгромил ровесников с Шерифа

Сегодня в рамках матча первого тура юношеской Лиги Чемпионов УЕФА встретились молодежные команды молдовского "Шерифа" и донецкого "Шахтера". Нет сомнений, что "Шахтер" был единоличным фаворитом матча, но отражает ли счет на табло все события поединка?

С самого начала первой половины встречи дончане показали, что не собираются сидеть в обороне и будут идти вперед с первых минут. Казалось, что молдаване готовы к такому ходу матча и будут все время обороняться, однако хватило их запала только на несколько десятков минут. Уже на 37-й открыл счет в матче Векленко, а следом за ним забили свои голы Сигеев, Гончарук, Глущенко и Погорилый. Последний поставил точку в матче уже на 90+2-й минуте с пенальти.

К сожалению, никакого сопротивления со стороны соперника мы не увидели. За весь матч "Шериф" пробил по воротам буквально несколько раз, а опасных моментов и вовсе не было. После этого сложно увидеть какую-то дальнейшую перспективу команды, так как впереди матчи с "Интером" и "Реалом".

Юношеская Лига чемпионов

Шериф U-19 - Шахтер U-19 0:5

Голы: Векленко (37), Сигеев (56), Гончарук (64), Глущенко (68), Погорилый (90+2)

Шахтер: Твардовский, Булеза, Фарина, Козик, Капинус, Лосенко, Гулько, Сигеев, Вехленко, Гончарук, Глущенко.

Шериф: Думенко, Маракута, Хатман, Иким, Пикус, Скуртул, Костин, Коваль, Форов, Погребан, Кучерявенко.

Предупреждения: Иким, Костин, Скуртул, Думенко, Хатман - Лосенко, Булеза, Векленко.