  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Малое Классическое. Смотреть онлайн матч U-19 Динамо - Шахтёр
В тренде

Малое Классическое. Смотреть онлайн матч U-19 Динамо - Шахтёр

U-19
(1 голосов)

Разогрев перед основным блюдом

Малое Классическое. Смотреть онлайн матч U-19 Динамо - Шахтёр

Новина українською

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве проходит матч чемпионата Украины U-19 между "Динамо" и "Шахтёром". Дончане с 27 очками возглавляют таблицу турнира юношеских команд - у "горняков" девять побед в девяти матчах. Киевляне однажды потерпели поражение и с тремя очками дефицита идут за спиной "оранжево-чёрных".

Начало матча в 14:00.

Трансляция "Динамо"

Трансляция "Шахтёра"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U-19 (Киев) Шахтер U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...