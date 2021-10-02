Малое Классическое. Смотреть онлайн матч U-19 Динамо - Шахтёр
Разогрев перед основным блюдом
На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве проходит матч чемпионата Украины U-19 между "Динамо" и "Шахтёром". Дончане с 27 очками возглавляют таблицу турнира юношеских команд - у "горняков" девять побед в девяти матчах. Киевляне однажды потерпели поражение и с тремя очками дефицита идут за спиной "оранжево-чёрных".
Начало матча в 14:00.
Трансляция "Динамо"
Трансляция "Шахтёра"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как матч Подолья - Олимпик закончился дракой из-за арбитра
- Спаллетти - скамейке запасных Спартака: Посмотрим, что будет в Москве
- Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных
- Бурда вернется на поле в матче молодежек Динамо и Шахтера
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 21:59 Украинские Итальянские клубы - наиболее неудобные соперники для украинских команд в еврокубках
- 16:15 Украинские Шевчук: Между Динамо и Шахтером будет очень жестокая битва, аналогов которой не было в последние три года
- 15:19 Зарубежные Рангник: Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на Баварию
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...