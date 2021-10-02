Малое Классическое. Смотреть онлайн матч U-19 Динамо - Шахтёр

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве проходит матч чемпионата Украины U-19 между "Динамо" и "Шахтёром". Дончане с 27 очками возглавляют таблицу турнира юношеских команд - у "горняков" девять побед в девяти матчах. Киевляне однажды потерпели поражение и с тремя очками дефицита идут за спиной "оранжево-чёрных".

Начало матча в 14:00.

Трансляция "Динамо"

Трансляция "Шахтёра"