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Комментатор Динамо радовался голу Шахтера в матче молодежных команд. ВИДЕО

U-19
Обновлено
(1 голосов)

Перепутал команды во время клубной трансляции киевлян

Комментатор Динамо радовался голу Шахтера в матче молодежных команд. ВИДЕО

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня перед матчем главных команд молодежные составы U-19 киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" провели поединок - победителями вышли "горняки".

Во время трансляции игры на клубном ютуб-канале "бело-синих" случился курьезный эпизод - комментатор перепутал "Динамо-U19" с "Шахтером-U19" и радовался первому голу донецкой команды.

Видео эпизода

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Комментарии (10)
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kotіgorok (Чернiгiв)
02.10.2021 в 18:09
Яка команда - такий i коментатор. В Динамо лише одна людина на своєму мiсцi, та й та - циган.
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0
-3
DesnaUA (Чернигов)
02.10.2021 в 18:11
Ну да.на кротоканалах "комментаторы " прямо асы своего дела,непредвзятые ,самое главное)))
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+1
0
дЫркофан
02.10.2021 в 18:20
а чем лучше "комментаторы"на г+г у КАЛОмойского?такие же непредвзятые и лижут кому надо?
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
02.10.2021 в 17:29
Ничего страшного, с каждым бывает. На самом деле это классный комментатор, давно знаю его работу.
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+4
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
02.10.2021 в 17:17
Штучне накидування фекалій на вітрогон.
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+4
-1
Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 17:02
Где он радуется ?Льшь бы что написать. Коментатор и должен коментировать с эмоциями...а не сопли жевать
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+3
-2
дЫркофан
02.10.2021 в 17:18
таких дурачков как ты,которые верят в .....динамо ещё нужно поискать.не надорвись убогий и подотри слюни
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+1
-5
Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 17:32
А ты дибил подлизывай картежнику ринату. Лучше болеть за Динамо великий клуб с историей. А шахтер не великий
+4
-2
Алекс1955 (Донецк)
02.10.2021 в 17:55
Вообще-то Шахтер сейчас делает историю, а Динамо только вспоминает о величии. Великий клуб всегда великий, а не 20 лет тому назад.
+2
-4
дЫркофан
02.10.2021 в 18:06
соколов-идиот от рождения.динамо -"великий клуб"да был когда-то.унитазные короли суркисы превратили динамо в помойку.не надорвись юродивый болей за таких же как сам.что с тебя брать кроме анализов?
+1
-4


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