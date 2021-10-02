Комментатор Динамо радовался голу Шахтера в матче молодежных команд. ВИДЕО
Перепутал команды во время клубной трансляции киевлян
Шахтар/Автор невідомий
Сегодня перед матчем главных команд молодежные составы U-19 киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" провели поединок - победителями вышли "горняки".
Во время трансляции игры на клубном ютуб-канале "бело-синих" случился курьезный эпизод - комментатор перепутал "Динамо-U19" с "Шахтером-U19" и радовался первому голу донецкой команды.
Видео эпизода
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Комментарии (10)
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kotіgorok (Чернiгiв)
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DesnaUA (Чернигов)
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дЫркофан
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Динамо-машина (Киев)
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Очманілий Заєць (Odessa)
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Соколов (Никополь)
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Алекс1955 (Донецк)
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