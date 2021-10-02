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Динамо - Шахтер 0:2. Видео обзор матча команд U19

U-19
(1 голосов)

Уверенная победа "горняков"

Динамо - Шахтер 0:2. Видео обзор матча команд U19

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

В предверии "украинского классического" команды U-19 киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на стадионе имени Валерия Лобановского провели поединок, победителем из которого вышли "горняки". Гости сделали результат в первые 35 минут, забив два мяча в ворота "бело-синих".

"Динамо" - "Шахтер" 0:2

Голы: Гончарук 3, Глущенко 35

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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lightning (Одесса)
02.10.2021 в 18:34
а что тут писать, тут и без лишних слов всё понятно)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.10.2021 в 18:26
Чего молчим?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.10.2021 в 18:25
Чего молчим?))
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