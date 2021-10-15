Шахтер пропустил шесть голов от Зари в матче юношеского первенства

В 11-м туре юношеского первенства "Заря" U-19 нанесла выездное поражение сверстникам из "Шахтера" со счетом 6:0.

"Шахтер" - "Заря" U-19 - 0:6

Голы: Нагнойный, 7, Гильерме, 58, Смиян, 61, Козык, 65 (автогол), Фарина, 89(автогол), Легостаев, 90

Для "горняков" это первое поражение в юношеском чемпионате. До этого у донецкой команды было 10 подряд побед.

На данный момент "Шахтер" находится на 1-м месте в турнирной таблице. "Заря" набрав 17 баллов, занимает 7-е место.

Напомним, 19 октября "Шахтер" U-19 сыграет в юношеской Лиги чемпионов против мадридского "Реала".