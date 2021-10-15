Шахтер пропустил шесть голов от Зари в матче юношеского первенства
Первое поражение для "горняков" в текущем сезоне
Фото: ФК Шахтер Донецк
В 11-м туре юношеского первенства "Заря" U-19 нанесла выездное поражение сверстникам из "Шахтера" со счетом 6:0.
"Шахтер" - "Заря" U-19 - 0:6
Голы: Нагнойный, 7, Гильерме, 58, Смиян, 61, Козык, 65 (автогол), Фарина, 89(автогол), Легостаев, 90
Для "горняков" это первое поражение в юношеском чемпионате. До этого у донецкой команды было 10 подряд побед.
На данный момент "Шахтер" находится на 1-м месте в турнирной таблице. "Заря" набрав 17 баллов, занимает 7-е место.
Напомним, 19 октября "Шахтер" U-19 сыграет в юношеской Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
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Комментарии (8)
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LordNorth
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Dardolis (Первомайск)
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