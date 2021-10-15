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Шахтер пропустил шесть голов от Зари в матче юношеского первенства

U-19
Обновлено
(3 голосов)

Первое поражение для "горняков" в текущем сезоне

Шахтер пропустил шесть голов от Зари в матче юношеского первенства

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В 11-м туре юношеского первенства "Заря" U-19 нанесла выездное поражение сверстникам из "Шахтера" со счетом 6:0.

"Шахтер" - "Заря" U-19 - 0:6

Голы: Нагнойный, 7, Гильерме, 58, Смиян, 61, Козык, 65 (автогол), Фарина, 89(автогол), Легостаев, 90

Для "горняков" это первое поражение в юношеском чемпионате. До этого у донецкой команды было 10 подряд побед.

На данный момент "Шахтер" находится на 1-м месте в турнирной таблице. "Заря" набрав 17 баллов, занимает 7-е место.

Напомним, 19 октября "Шахтер" U-19 сыграет в юношеской Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

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В статье: Заря U-19 (Луганск) Шахтер U-19
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Комментарии (8)
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LordNorth
15.10.2021 в 16:56
Ничего удивительного
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0
0
Dardolis (Первомайск)
15.10.2021 в 16:35
Подорвала бабла молодежь на ставках) Хорошо хоть, не пришлось 3-4 автогол закатывать)
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
15.10.2021 в 15:56
"Звони Ринату"
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkov)
15.10.2021 в 15:53
Перша поразка, зате з яким рахунком!
Ответить
+2
0
avatar
Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 15:39
Ждем теперь поражение взрослых кротов.)))
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+4
-3
lui87ivanov (Запорожье)
15.10.2021 в 15:20
Вот где для баранки работенка появилась
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
15.10.2021 в 15:55
2 автогола у ворота лідера наводять на роздуми. Невже молоді хлопці настільки дурні, що ризикнули своїми кар'єрами?
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
15.10.2021 в 15:14
Красавчики.Давайте основа так же!
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+2
-3


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