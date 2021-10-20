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Тренер Шахтера U-19 - о победе над Реалом: Фортуна была на нашей стороне

U-19
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Юноши донецкого клуба обыграли мадридцев со счетом 3:2

Тренер Шахтера U-19 - о победе над Реалом: Фортуна была на нашей стороне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра поделился впечатлениями от победы над мадридским "Реалом" (3:2) в рамках третьего тура Юношеской лиги УЕФА.

– Матч очень тяжелый. Первые минуты были за соперником, но потом нам удалось выравнять игру, а гол Глущенко вселил еще больше уверенности. Удалось одержать заслуженную победу за счет слаженных действий команды. На поле был один коллектив, все ребята боролись друг за друга.

– В первом тайме "Шахтер" реализовал все свои моменты. Результат обеспечила хорошая результативность?

– Однозначно. Реализация была на хорошем уровне. Ранее были игры, когда реализация подводила, хотя моментов было достаточно, сегодня же фортуна была на нашей стороне, и мы заслуженно выиграли.

– Особенно видно было желание ребят. Как удалось этого достичь?

– Накануне была неудачная игра в чемпионате, ведь парни находились в разном психологическом состоянии. Нужно было объединить коллектив и подготовить к сегодняшнему поединку. Видно, что ребята приняли эту идею и буквально бились друг за друга на футбольном поле.

– Насколько важно обыграть "Реал" ввиду стратегической борьбы?

– Победа очень важна для дальнейшего выхода из группы. Нам удалось достичь позитивного результата и остаться в гонке.

– Знали, что победа стала для "Шахтера" U19 первой в истории противостояний c "Реалом"?

– Это хорошо! Заслуга всего тренерского штаба, игроков, Академии. Очень приятно победить "Реал", - подытожил Ратулутра

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В статье: Реал (Мадрид) Шахтер U-19 Оскар Ратулутра
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Источник:
ФК Динамо Киев

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