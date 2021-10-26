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Защитник отыграл весь матч в воротах в юношеском чемпионате Украины

U-19
(1 голосов)

Футболист пропустил пять голов

Защитник отыграл весь матч в воротах в юношеском чемпионате Украины

Скриншот: УПЛ

Новина українською

В матче 11-го тура юношеского чемпионата Украины произошел уникальный случай.

Из-за повреждений и дисквалификации в заявке "Вереса" U-19 не осталось ни одного голкипера, поэтому на поединок против "Черноморца" тренерскому штабу пришлось ставить в воротах номинального защитника Александра Алексеевца.

Защитник отыграл всю игру и пропустил пять голов. "Верес" потерпел поражение от сверстников из "Черноморца" со счетом 1:5.

После 12-ти туров юноши ровенского клуба занимают 13-е место в турнирной таблице.

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В статье: Верес U-19 (Ровно) Александр Олексиевец
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
26.10.2021 в 15:17
А ЧО - растёт смена киевлянам.
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