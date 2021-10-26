Защитник отыграл весь матч в воротах в юношеском чемпионате Украины
Футболист пропустил пять голов
Скриншот: УПЛ
В матче 11-го тура юношеского чемпионата Украины произошел уникальный случай.
Из-за повреждений и дисквалификации в заявке "Вереса" U-19 не осталось ни одного голкипера, поэтому на поединок против "Черноморца" тренерскому штабу пришлось ставить в воротах номинального защитника Александра Алексеевца.
Защитник отыграл всю игру и пропустил пять голов. "Верес" потерпел поражение от сверстников из "Черноморца" со счетом 1:5.
После 12-ти туров юноши ровенского клуба занимают 13-е место в турнирной таблице.
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Источник:УПЛ
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26.10.2021 в 15:17
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