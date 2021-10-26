Защитник отыграл весь матч в воротах в юношеском чемпионате Украины

В матче 11-го тура юношеского чемпионата Украины произошел уникальный случай.

Из-за повреждений и дисквалификации в заявке "Вереса" U-19 не осталось ни одного голкипера, поэтому на поединок против "Черноморца" тренерскому штабу пришлось ставить в воротах номинального защитника Александра Алексеевца.

Защитник отыграл всю игру и пропустил пять голов. "Верес" потерпел поражение от сверстников из "Черноморца" со счетом 1:5.

После 12-ти туров юноши ровенского клуба занимают 13-е место в турнирной таблице.