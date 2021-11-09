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Верес уволил тренера команды U-19

U-19
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"Красно-черные" находятся на 14-й позиции в таблице

Верес уволил тренера команды U-19

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" досрочно прекратил сотрудничество со старшим тренером команды U19 Богданом Самардаком.

В нынешнем сезоне под его руководством юношеская команда "красно-черных" одержала 2 победы и 1 ничью в 14 поединках чемпионата и находится на 14-й позиции в таблице.

Команда "Верес" U19 забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 37. Это второй худший показатель в лиге после черниговской "Десны".

"Мы понимаем, что юношеская команда была создана только перед стартом сезона. И главное сейчас – не результат, а профессиональный рост молодых футболистов. Но, к сожалению, за прошедшее от старта сезона руководство клуба не видит заметного прогресса в игре команды.

Мы благодарим Богдана Николаевича за проделанную работу и желаем успеха в будущем", - сказал генеральный директор "Вереса" Антон Назарук.

В ближайших матчах обязанности старшего тренера команды "Верес" U19 будет выполнять Сергей Вознюк.

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В статье: Богдан Самардак Верес U-19 (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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