Верес уволил тренера команды U-19
"Красно-черные" находятся на 14-й позиции в таблице
Фото: НК Верес
"Верес" досрочно прекратил сотрудничество со старшим тренером команды U19 Богданом Самардаком.
В нынешнем сезоне под его руководством юношеская команда "красно-черных" одержала 2 победы и 1 ничью в 14 поединках чемпионата и находится на 14-й позиции в таблице.
Команда "Верес" U19 забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 37. Это второй худший показатель в лиге после черниговской "Десны".
"Мы понимаем, что юношеская команда была создана только перед стартом сезона. И главное сейчас – не результат, а профессиональный рост молодых футболистов. Но, к сожалению, за прошедшее от старта сезона руководство клуба не видит заметного прогресса в игре команды.
Мы благодарим Богдана Николаевича за проделанную работу и желаем успеха в будущем", - сказал генеральный директор "Вереса" Антон Назарук.
В ближайших матчах обязанности старшего тренера команды "Верес" U19 будет выполнять Сергей Вознюк.
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