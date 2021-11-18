Самба Диалло в ближайшее время может быть вызван в сборную Сенегала
Национальная команда рассчитывает на 18-летнего игрока
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Технический директор Федерации футбола Сенегала Маясин Мар поделился мнением о вингере юношеской команды "Динамо" Самба Диалло.
"Он выступает в хорошем чемпионате. Хорошо играет в юношеской Лиге чемпионов. Он был очень и очень хорош. Мы должны дать ему возможность расти и пожелать, чтобы он играл. И травмы его обходят.
Мы за ним пристально следим. Он один из тех, кто пополнит основную сборную Сенегала в ближайшее время. Но ему нужно давать играть. Он будет частью следующего поколения сборной", – сказал Мар.
В нынешнем сезоне Диалло провел 15 матчей за "Динамо" U-19 во всех турнирах. На счету сенегальца 13 забитых голов. Также 18-летний футболист возглавляет таблицу бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.
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