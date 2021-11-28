Ножницами после паса пяткой. Диалло забил блестящий гол у ворота Миная U-19
Пора в первую команду!
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Сегодня в поединке Чемпионата Украины U-19 всретилась молодежная команда киевского "Динамо" и их сверственники с "Миная" (5:0).
На 28-й минуте прекрасный гол забил Самба Диалло. Дячук прострелил с правого фланга, а Горбач не стал принимать мяч и переправил пяткой на Диалло. Вингер не растерялся, подстроился и пробил через себя в дальний угол ворот.
Напомним, что Диалло является одним из лучших бомбардиров Юношеской Лиги УЕФА. Он забивал в ворота молодежных команд "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики".
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