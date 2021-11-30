Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло
Сенегалец является одним из лидеров "Динамо" U-19
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Один из лидеров молодежной команды "Динамо" Самба Диалло в ближайшее время должен подписать новый контракт с киевской командой.
Об этом заявил журналист Игорь Цыганык, который утверждает, что агенты 18-летнего сенегальца находятся в столице Украины.
"Думаю, что до конца года "Динамо" должно подписать с Диалло полноценный контракт. Прогнозирую, что на сборы Самба поедет с основной командой", – сказал Цыганык.
Напомним, что 18-летний Диалло возглавляет таблицу бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.
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Источник:Цыганик LIVE на Football Hub
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Комментарии (6)
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