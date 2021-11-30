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Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло

U-19
(1 голосов)

Сенегалец является одним из лидеров "Динамо" U-19

Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Один из лидеров молодежной команды "Динамо" Самба Диалло в ближайшее время должен подписать новый контракт с киевской командой.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганык, который утверждает, что агенты 18-летнего сенегальца находятся в столице Украины.

"Думаю, что до конца года "Динамо" должно подписать с Диалло полноценный контракт. Прогнозирую, что на сборы Самба поедет с основной командой", – сказал Цыганык.

Напомним, что 18-летний Диалло возглавляет таблицу бомбардиров Юношеской лиги УЕФА.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (6)
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Prach13 (Дрогобич)
30.11.2021 в 10:20
Тепер зрозуміло чому він був не в основі.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.11.2021 в 09:50
Нужно было сразу на 5лет
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.11.2021 в 09:32
От не розумію, чому його Містер хоча б в ЧУ не випускає, зате ставить Супрягу дерев'яного...
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
30.11.2021 в 09:14
Неужели. Тянут непотреб со всего мира а у себя растет талант а они его не видят.
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
30.11.2021 в 09:30
Он в команде полгода от силы, его никто не растил. Повезло, что нашли.
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
30.11.2021 в 09:37
Хорошо слово растет можно заменить на слово открыли. Но от этого ничего не меняется. Если не будет нормального контракта его условный бордо заберёт за копейки. Плюс у них реальная проблема с нападающими
+4
0


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