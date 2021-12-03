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Снег против футбола. Матч юношеских команд Вереса и Динамо перенесен

U-19
Обновлено
(1 голосов)

Игра должна была состояться сегодня

Снег против футбола. Матч юношеских команд Вереса и Динамо перенесен

Фото: НК Верес

Новина українською

Матч 17-го тура молодежного первенства между киевским "Динамо" и ровенским "Вересом" перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ровенчан.

Поле стадиона "Колоса" в Березно (Ровенская область) покрыто слоем снега. Встреча должна была состояться сегодня, 3 декабря в 11:30. Игра перенесена на весеннюю часть сезона.

Напомним, "Динамо" U-19 занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Верес" U-19 расположился на 15-й позиции.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Верес U-19 (Ровно)
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Источник:
ФК Верес

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 11:44
А що там пару раз було у Смоктаря в таких випадках?
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K-Spirit (Киев)
03.12.2021 в 11:36
А разве матчи переносятся из-за не готовности стадиона к игре? Техническое поражение 0:3 и все. Снег то не сегодня выпал, а еще 2 дня назад. Что-то мне припоминается похожий случай в УПЛ, одна из команд Ингулец называлась, вторую может кто-то помнит.
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