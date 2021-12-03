Снег против футбола. Матч юношеских команд Вереса и Динамо перенесен
Игра должна была состояться сегодня
Фото: НК Верес
Матч 17-го тура молодежного первенства между киевским "Динамо" и ровенским "Вересом" перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ровенчан.
Поле стадиона "Колоса" в Березно (Ровенская область) покрыто слоем снега. Встреча должна была состояться сегодня, 3 декабря в 11:30. Игра перенесена на весеннюю часть сезона.
Напомним, "Динамо" U-19 занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Верес" U-19 расположился на 15-й позиции.
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Источник:ФК Верес
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Комментарии (2)
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03.12.2021 в 11:44
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03.12.2021 в 11:36
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