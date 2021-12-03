Снег против футбола. Матч юношеских команд Вереса и Динамо перенесен

А разве матчи переносятся из-за не готовности стадиона к игре? Техническое поражение 0:3 и все. Снег то не сегодня выпал, а еще 2 дня назад. Что-то мне припоминается похожий случай в УПЛ, одна из команд Ингулец называлась, вторую может кто-то помнит.