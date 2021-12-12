Дубль, ассист и нереализованное пенальти в ворота Зари. Диалло провел очередной яркий матч за молодежку Динамо – ВИДЕО
Но он все равно не самый лучший бомбардир первенства
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
В рамках 18-го тура молодежного чемпионата Украины "Динамо" U-19 принимало "Зарю" U-19 и победило со счетом 5:1.
Уже на девятой минуте дублем в воротах луганцев отличился сенегальский форвард киевлян Самба Диалло. Сначала он замкнул прострел партнера, а затем во время суеты в штрафной соперника протолкнул мяч мимо голкипера.
Видео первого гола Диалло:
Видео второго гола Диалло:
На 23-й минуте сенегалец до двух мячей записал на свой счет еще и результативную передачу. Диалло выбежал в контратаку со своей половины поля, прострелил в центр на Вивчаренко, который сделал счет разгромным.
Вскоре Самба мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти, которое заработал капитан "бело-синих" Александр Яцик. Голкипер в этом эпизоде был сильнее нападающего.
В общей сложности Диалло провел на поле 83 минуты. Кстати, на 76-й был назначен еще один одиннадцатиметровый в ворота “Зари”, однако пробивал его уже Александр Яцик – и он отличился, в отличие от сенегальца.
Отметим, что на данный момент Самба идет на третьей позиции в рейтинге бомбардиров молодежного первенства 12-ю голами. Лидирует игрок "Днепра-1" Кивинда Даниэль (14), а на втором месте расположился Гильерме из той же "Зари" (13).
Добавим, что "Динамо" занимает третье место в чемпионате U-19, уступая "Шахтеру" тремя очками и "Металлисту 1925" одним зачетным пунктом при матче в запасе.
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