Верес определился с главным тренером для молодежной команды
Ранее специалист уже работал в ровенском клубе
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" определился с наставником для команды U-19. Главным тренером стал 38-летний Олег Шандрук.
На протяжении своей карьеры Шандрук играл за "Волынь", "Шахтер", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и "Севастополь". В качестве главного тренера возглавлял аматорские клубы "ОДЕК" (Оржев) и "Малинськ".
Специалист ранее уже работал в "Вересе". В сезоне 2018/2019 он был ассистентом Владимира Гоменюка. А потом – главным тренером. Под его руководством ровенчане заняли 5-е место в группе А Второй лиги.
Напомним, первую часть сезона ровенская команда U-19 завершила на 15-м месте, набрав за 17 игр лишь 7 очков.
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