Верес определился с главным тренером для молодежной команды

Ровенский "Верес" определился с наставником для команды U-19. Главным тренером стал 38-летний Олег Шандрук.

На протяжении своей карьеры Шандрук играл за "Волынь", "Шахтер", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и "Севастополь". В качестве главного тренера возглавлял аматорские клубы "ОДЕК" (Оржев) и "Малинськ".

Специалист ранее уже работал в "Вересе". В сезоне 2018/2019 он был ассистентом Владимира Гоменюка. А потом – главным тренером. Под его руководством ровенчане заняли 5-е место в группе А Второй лиги.

Напомним, первую часть сезона ровенская команда U-19 завершила на 15-м месте, набрав за 17 игр лишь 7 очков.