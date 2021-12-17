  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Волошин: Думаем, что в чемпионате выйдем и обыграем всех на одной ноге. Нам за это пихают
В тренде

Волошин: Думаем, что в чемпионате выйдем и обыграем всех на одной ноге. Нам за это пихают

U-19
(1 голосов)

Хавбек указал на проблему юношеской команды киевлян

Волошин: Думаем, что в чемпионате выйдем и обыграем всех на одной ноге. Нам за это пихают

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Назар Волошин высказался о проблеме команды.

"Каждый хочет показать себя в Юношеской лиге УЕФА и пройти как можно дальше. А в чемпионате Украины недонастраиваемся. Думаем, что выйдем и обыграем всех на одной ноге. А так не получается. Надо работать. Конечно, нам за это пихают", - сказал Волошин.

Напомним, "Динамо" U-19 в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов встретится со сверстниками из "Депортиво" (Ла-Корунья). Отметим, что киевляне с 40 очками занимают 4-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины.

Читайте такжеТренер Депортиво U-19: Мы мало знаем о Динамо, но это очень сильный соперник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U-19 (Киев) Назар Волошин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootballHub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
17.12.2021 в 11:29
Пора во взрослый футбол. Для начала просись в Десну , к брату ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...