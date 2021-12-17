Волошин: Думаем, что в чемпионате выйдем и обыграем всех на одной ноге. Нам за это пихают

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Назар Волошин высказался о проблеме команды.

"Каждый хочет показать себя в Юношеской лиге УЕФА и пройти как можно дальше. А в чемпионате Украины недонастраиваемся. Думаем, что выйдем и обыграем всех на одной ноге. А так не получается. Надо работать. Конечно, нам за это пихают", - сказал Волошин.