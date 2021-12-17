Волошин: Думаем, что в чемпионате выйдем и обыграем всех на одной ноге. Нам за это пихают
Хавбек указал на проблему юношеской команды киевлян
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Назар Волошин высказался о проблеме команды.
"Каждый хочет показать себя в Юношеской лиге УЕФА и пройти как можно дальше. А в чемпионате Украины недонастраиваемся. Думаем, что выйдем и обыграем всех на одной ноге. А так не получается. Надо работать. Конечно, нам за это пихают", - сказал Волошин.
Напомним, "Динамо" U-19 в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов встретится со сверстниками из "Депортиво" (Ла-Корунья). Отметим, что киевляне с 40 очками занимают 4-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины.
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