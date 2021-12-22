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Днепр-1 продлил контракт с лучшим бомбардиром юниорского первенства

U-19
Обновлено
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на три года

Днепр-1 продлил контракт с лучшим бомбардиром юниорского первенства

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

17-летний форвард "Днепра-1" Даниэль Кивинда подписал новое соглашение с днепровским клубом.

Контракт рассчитан на три года.

Кивинда - воспитанник днепровской Академии (в ДЮФЛУ 68 матчей, 37 голов) уже второй сезон выступает за юношескую команду "Днепр-1" в первенстве U-19 (21 матч, 15 голов), и он сейчас лучший снайпер всего чемпионата (14 голов в 16 матчах).

Отметим, что на зимний перерыв "Днепр-1" U-19 ушел на 7-м месте, имея в своем активе 27 очков.

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В статье: СК Днепр-1 Даниэль Кивинда
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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Volder (Ков)
22.12.2021 в 11:51
Главное не потерять этот молодой талант
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Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 11:23
Нужно брать на сборы
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