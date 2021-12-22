Днепр-1 продлил контракт с лучшим бомбардиром юниорского первенства
Соглашение рассчитано на три года
Фото: СК Днепр-1
17-летний форвард "Днепра-1" Даниэль Кивинда подписал новое соглашение с днепровским клубом.
Контракт рассчитан на три года.
Кивинда - воспитанник днепровской Академии (в ДЮФЛУ 68 матчей, 37 голов) уже второй сезон выступает за юношескую команду "Днепр-1" в первенстве U-19 (21 матч, 15 голов), и он сейчас лучший снайпер всего чемпионата (14 голов в 16 матчах).
Отметим, что на зимний перерыв "Днепр-1" U-19 ушел на 7-м месте, имея в своем активе 27 очков.
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Источник:СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Volder (Ков)
22.12.2021 в 11:51
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Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 11:23
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