Лидер Динамо U-19 рассказал о разговоре с представителями Баварии

Полузащитник молодежной команды "Динамо" Самба Диалло рассказал, что после матча Юношеской лиги УЕФА с ним на связь выходили представители мюнхенской "Баварии"

"После матча с "Баварией" в Юношеской лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление, – сказал Диалло в интервью YouTube-каналу itv Senegal.