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Лидер Динамо U-19 рассказал о разговоре с представителями Баварии

U-19
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В клубе были впечатлены игрой футболиста

Лидер Динамо U-19 рассказал о разговоре с представителями Баварии

Фото: fcdynamo.com/ Автор - А. Лукацкий

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Полузащитник молодежной команды "Динамо" Самба Диалло рассказал, что после матча Юношеской лиги УЕФА с ним на связь выходили представители мюнхенской "Баварии"

"После матча с "Баварией" в Юношеской лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление, – сказал Диалло в интервью YouTube-каналу itv Senegal.

Напомним, 18-летний сенегалец в текущем сезоне Юношеской лиги УЕФА провел 6 матчей и забил 5 голов.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Tribuna.com

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