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Самба Диалло объяснил, почему продлил контракт с киевским Динамо

U-19
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Сенегалец чувствует себя счастливым в столичном клубе

Самба Диалло объяснил, почему продлил контракт с киевским Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло рассказал, почему решил подписать новый контракт с киевским клубом.

"Почему мы решили продлить контракт с "Динамо"? Потому что я счастлив играть в этом клубе", – сказал Диалло в интервью YouTube-каналу iTV Senegal.

Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе 2021 года. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Динамомания

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