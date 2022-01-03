Самба Диалло объяснил, почему продлил контракт с киевским Динамо

Вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло рассказал, почему решил подписать новый контракт с киевским клубом.

"Почему мы решили продлить контракт с "Динамо"? Потому что я счастлив играть в этом клубе", – сказал Диалло в интервью YouTube-каналу iTV Senegal.

Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе 2021 года. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.