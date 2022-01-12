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Шахтер U-19 приступил к тренировкам

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Отдых футболистов подошел к концу

Шахтер U-19 приступил к тренировкам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

11 января на базе Академии в Счастливом после почти месяца зимних каникул к работе вернулась юношеская команда донецкого "Шахтера".

На первом занятии игроки "Шахтера" U-19 работали в двух группах: пока одна проходила беговые тесты на газоанализаторе, вторая занималась бегом и фитнесом в зале. Для проверки функциональной готовности всех футболистов сегодня группы поменяются местами.

Артем Шолар, полузащитник:

"Состоялось небольшое собрание, где тренеры рассказали о ближайших планах. Я уже очень соскучился по командной атмосфере, совместным тренировкам".

"Шахтер" U-19 будет тренироваться в Счастливом до 15 января включительно, а 16-го вместе с первой командой отправится на сбор в Турцию.

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В статье: Шахтер U-19
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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